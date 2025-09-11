Kenan Yıldız'a büyük onur: En iyisi seçildi

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, gösterdiği performansla İtalya Serie A Ligi'nde ödüle layık görüldü.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, gösterdiği performansla ayın futbolcusu seçildi.
Serie A'da çıktığı 2 maçta 2 asist yapan 20 yaşındaki Milli futbolcu, taraftarların resmi internet sitesinde kullandığı oylar sonucunda ödüle layık görüldü.
Yıldız’a ödülü, 13 Eylül Cumartesi günü Allianz Stadyumu’nda oynanacak Juventus - Inter maçı öncesinde takdim edilecek.