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Kerem Aktürkoğlu Portekiz'e damga vurdu: Gollerine devam ediyor

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'e damga vurdu: Gollerine devam ediyor

Haber Merkezi
09:2924/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da oynayan Kerem Aktürkoğlu, attığı gollerle takımının önemli isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Milli oyuncu Benfica-Estrela maçında da fileleri havalandırdı. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica-Estrela maçında attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Portekiz Kupası Dördüncü Tur maçında Benfica sahasında Estrela'yı konuk etti. Mücadeleyi Benfica 7-0 kazandı. Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu ikinci yarı forma giyerken, Orkun Kökçü ise 65'de oyuna dahil oldu.


Benfica'dan gol yağmuru

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 2,5, 18'de Di Maria, 59'da Kerem Aktürkoğlu, 81'de Zeki Amdouni ve 86 ile 90'da Cabral kaydetti. Bu sonuçla birlikte tur atlayan taraf Benfica oldu.



12 maç 12 gol katkısı

Benfica formasıyla 12 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 9 gol ve 3 asistle 12 gol katkısında bulundu. Portekiz basını ve Benfica'lı taraftarlar, milli yıldızımız hakkında övgü dolu sözler kullandı.


Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica-Estrela maçında attığı golü izle





#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica
#Portekiz Kupası

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