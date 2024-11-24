Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica-Estrela maçında attığı golü izle

Portekiz Kupası Dördüncü Tur maçında Benfica sahasında Estrela'yı konuk etti. Mücadeleyi Benfica 7-0 kazandı. Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu ikinci yarı forma giyerken, Orkun Kökçü ise 65'de oyuna dahil oldu.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 2,5, 18'de Di Maria, 59'da Kerem Aktürkoğlu, 81'de Zeki Amdouni ve 86 ile 90'da Cabral kaydetti. Bu sonuçla birlikte tur atlayan taraf Benfica oldu.
Benfica formasıyla 12 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 9 gol ve 3 asistle 12 gol katkısında bulundu. Portekiz basını ve Benfica'lı taraftarlar, milli yıldızımız hakkında övgü dolu sözler kullandı.