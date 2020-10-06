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Kerim Alıcı hangi takıma transfer oldu?

Süper Lig hayali kursağında kaldı: Transferin son gününde alt lige döndü

Göztepe'nin 4 gün önce kadrosuna kattığı Kerim Alıcı, Süper Lig hayalleri kurarken transferin son gününde Boluspor'a kiralandı.

Haber Merkezi DHA
Göztepe, Kerim Alıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Kerim Alıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fotoğraf: IHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan 1 milyon 750 bin TL karşılığında Göztepe'ye transfer olan sağ bek Kerim Alıcı'nın hevesi kursağında kaldı. Sarı-kırmızılılara 4 gün önce imza atıp Süper Lig hayalleri kuran 23 yaşındaki oyuncu, transferin son gününde Beypiliç Boluspor'a kiralanıp yeniden alt lige döndü.

İzmir'de 2014 yılından bu yana profesyonel futbolculuk yaşamını sürdüren Kerim 4 gün arayla hem 2 kulüp hem de şehir değiştirirken Göztepe formasını yalnız imza töreninde fotoğraf çektirmek için giydi.

Kerim Alıcı'nın Transfermark'taki güncel piyasa değeri 500 bin euro.
Kerim Alıcı'nın Transfermark'taki güncel piyasa değeri 500 bin euro.
DHA

Göztepe'de 3 sağ bek var

Göztepe teknik ekibinin yıl boyunca Kerim'in gelişimini yakından takip edeceği bildirildi. Göztepe'de bu sezon maçlarda şans verilmeyip satış listesine konulan Senegalli sağ bek Lamine Gassama'nın elde çıkarılamadığı, oyuncunun hiçbir kulüple görüşmediği bildirildi. Gassama'nın takımda kalmasıyla mevcut kadrosunda 3 sağ bek bulunan yönetimin Kerim'i oynaması için Bolu'ya kiralamak zorunda kaldığı vurgulandı.

Beşiktaş'ın da gündemindeydi

Kerim için sezon başı Beşiktaş da devreye girmiş, Altınordu yönetimiyle anlaşma sağlayan Göz-Göz oyuncuyla sözleşme imzalamıştı.


Fenerbahçeli Barış Alıcı'dan şık gol
Fenerbahçeli Barış Alıcı'dan şık gol

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan 1.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve gelişimini sürdürmesi için sürekli olarak kiraladığı Barış Alıcı, hazırlık maçında çok şık bir gol attı.Sarı-lacivertlilerin 28 Ocak 2020'de Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiraladığı 23 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Takımının 2. golünü atan genç oyuncu izleyenlerden tam not alırken, mücadeleyi Westerlo 4-1 kazandı.Barış Alıcı 1.5 yıllığına kiralanmıştıGeride bıraktığımız sezon Westerlo'da 4 maça çıkan Barış Alıcı 1 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncunun, Belçika ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.Barış Alıcı'nın golüFenerbahçeli Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi ezeli rakibe transfer oluyorBarış Alıcı Belçika ekibi Westerlo’ya kiralandı64´ ⚽️ GOAL ⚽️ Het staat 1-2. Baris Alici ziet Kustermans uit z´n doel staan en lobt de bal heerlijk over de goalie in doel. Knappe goal van de Turk. #deswes pic.twitter.com/IiL8Q9VHzD&mdash; KVC Westerlo (@KVCWesterlo) July 25, 2020

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