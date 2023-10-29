Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza: Sorun sende

Tugay Kerimoğlu, "Galatasaray'da Angelino diye bir sol bek var. Bu kadar şans gelip de değerlendiremiyorsan sorun sendedir. Yerine Kaan Ayhan girdi, artık yorumlanacak bir tarafı kalmadı. Okan Hoca'nın da eli daralmaya başladı.O bölge Kazımcan ile de olmuyor. Daha önceki Angelino'yu biliyoruz. Özel bir sol bek olduğunu söyleyebiliyorsun ama geldiği günden bugüne kadar bir tane olumlu bir şeyini görmedik" diye konuştu.