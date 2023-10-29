Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza: Sorun sende

Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosu
Galatasaray'ın deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da yorumlayan Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılıların sol beki Angelino'nun performansını eleştirdi. Kerimoğlu, İspanyol futbolcunun olumlu bir tarafını göremediğini söyledi.
Tugay Kerimoğlu, "Galatasaray'da Angelino diye bir sol bek var. Bu kadar şans gelip de değerlendiremiyorsan sorun sendedir. Yerine Kaan Ayhan girdi, artık yorumlanacak bir tarafı kalmadı. Okan Hoca'nın da eli daralmaya başladı.O bölge Kazımcan ile de olmuyor. Daha önceki Angelino'yu biliyoruz. Özel bir sol bek olduğunu söyleyebiliyorsun ama geldiği günden bugüne kadar bir tane olumlu bir şeyini görmedik" diye konuştu.
Sezon başında Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralanan 26 yaşındaki Angelino, Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol atıp 1 asist kaydetti