Süper Lig 8. haftasında Kocaelispor konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Körfez ekibine galibiyeti getiren golü 85. dakikada Bruno Petkovic (P) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Kocaelispor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Körfez ekibi 1-0 kazandı ve bu sezon ilk kez üç puanla tanıştı.
Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golü 85. dakikada Bruno Petkovic (P) kaydetti.
Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, itirazları nedeniyle 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 5'e yükseltti ve küme düşme hattının üstüne çıktı. Eyüpspor 5 puanla 16. sıraya geriledi.