Kocaelispor kritik maçta Eyüpspor'u mağlup etti: İlk galibiyetini aldı

19:004/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Kocaelispor - Eyüpspor maçından kare.
Kocaelispor - Eyüpspor maçından kare.

Süper Lig 8. haftasında Kocaelispor konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Körfez ekibine galibiyeti getiren golü 85. dakikada Bruno Petkovic (P) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Kocaelispor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.


Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Körfez ekibi 1-0 kazandı ve bu sezon ilk kez üç puanla tanıştı.


Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golü 85. dakikada Bruno Petkovic (P) kaydetti.


Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, itirazları nedeniyle 89. dakikada kırmızı kart gördü.


Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 5'e yükseltti ve küme düşme hattının üstüne çıktı. Eyüpspor 5 puanla 16. sıraya geriledi.


KOCAELİSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


