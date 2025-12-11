Köklü kulüp küme düştü: 15 yaşındaki taraftarlar stadı ateşe verdi

Küme düşen Finlandiya ekibi Haka'nın stadyumu, 15 yaşlarındaki üç taraftar tarafından ateşe verildi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Finlandiya futbolunun köklü kulüplerinden Haka, tarihinde 9 lig şampiyonluğu bulunmasına rağmen bu sezon aldığı kötü sonuçlarla küme düştü.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan camiada, üzücü gelişmenin ardından skandal bir olay yaşandı. Kulübün maçlarına ev sahipliği yapan Tehtaan Kenttä Stadyumu, dün gece geç saatlerde 15 yaşlarındaki üç taraftar tarafından ateşe verildi.
Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, stadyumun bazı bölümlerinde ciddi hasar oluştuğu bildirildi.