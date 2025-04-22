Konya'da kupa randevusu

Süper Lig’de 5 puan farkla şampiyonluğa koşan Galatasaray, bugün Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine çıkacak. TÜMOSAN Konyaspor’un ev sahipliğinde saat 20.30’da oynanacak yarı final mücadelesinde iki takım da galip gelip finale yükselmek için ter dökecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında bugün TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Ali Yılmaz ise dörüncü hakem olarak görev yapacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele de iki takım da kazanıp finale çıkmak için ter dökecek. Konya ekibinde Emmanuel Boateng, Tunahan Taşçı ve Hamidou Keyta’nın sakatlıkları sebebiyle forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray cephesinde ise kart cezalısı Barış Alper ve Kerem Demirbay'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Elias Jelert ile sakatlık teşhisi konulan Morata mücadelede yer almayacak.
BU SEZON 4. KARŞILAŞMA
TÜMOSAN Konyaspor’la Galatasaray, bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de iki kez, Türkiye Kupası’nın grup aşamasında ise bir kez karşılaşan iki ekip, yarı finalde de rakip oldu. Ligde oynanan iki maçı Galatasaray, 2-1 ve 1-0 kazandı. Kupada C Grubu’nda oynanan mücadele ise 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.