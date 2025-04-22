Konya'da kupa randevusu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında bugün TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Ali Yılmaz ise dörüncü hakem olarak görev yapacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele de iki takım da kazanıp finale çıkmak için ter dökecek. Konya ekibinde Emmanuel Boateng, Tunahan Taşçı ve Hamidou Keyta’nın sakatlıkları sebebiyle forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray cephesinde ise kart cezalısı Barış Alper ve Kerem Demirbay'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Elias Jelert ile sakatlık teşhisi konulan Morata mücadelede yer almayacak.