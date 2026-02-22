Yeni Şafak
Konya’da tribünlerden güçlü mesaj: Otizm için tek yürek oldular

Haber Merkezi
12:5822/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sobe Vakfı'ndan anlamlı mesaj
Sobe Vakfı'ndan anlamlı mesaj

Süper Lig’in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Bu mücadelede tribünde yer alan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (Sobe), toplumsal farkındalık için sahnedeydi. Tribünlerde verilen anlamlı mesaj, otizme dikkat çekerken erken tanı ve özel eğitimin hayati önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Süper Lig’in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Sobe Vakfı da bu karşılaşmada anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Vakıf, otizmli çocuklar ve aileleriyle birlikte tribünlerde yer aldı.

31. dakikada verilen ortak mesaj

Mücadelenin 31. dakikasında tribünlerde dikkat çekici bir koreografi oluşturuldu. Hep birlikte verilen mesajda, “Her 31 çocuktan 1’i otizm riskiyle doğuyor. Otizmin çaresi erken tanı ve özel eğitim” ifadeleri yer aldı.

Eğitim vurgusu öne çıktı

Sobe Vakfı tarafından yapılan açıklamada, bu çalışmanın yalnızca bir farkındalık etkinliği olmadığına dikkat çekildi. Koreografinin, otizmli çocukların sürekli ve nitelikli eğitime duyduğu ihtiyaca güçlü bir çağrı niteliği taşıdığı vurgulandı.

Destek verenlere teşekkür

Vakıf, bu anlamlı dakikada yanlarında olan ve seslerine ses veren herkese teşekkür etti. Tribünlerden yükselen mesaj, sporun toplumsal duyarlılık oluşturmada ne kadar etkili bir alan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.


#selçuklu otizmli bireyler eğitim vakfı
#sobe vakfı
#otizm
