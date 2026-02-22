Konya’da tribünlerden güçlü mesaj: Otizm için tek yürek oldular

Süper Lig’in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Sobe Vakfı da bu karşılaşmada anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Vakıf, otizmli çocuklar ve aileleriyle birlikte tribünlerde yer aldı.

31. dakikada verilen ortak mesaj

Mücadelenin 31. dakikasında tribünlerde dikkat çekici bir koreografi oluşturuldu. Hep birlikte verilen mesajda, “Her 31 çocuktan 1’i otizm riskiyle doğuyor. Otizmin çaresi erken tanı ve özel eğitim” ifadeleri yer aldı.

Eğitim vurgusu öne çıktı

Sobe Vakfı tarafından yapılan açıklamada, bu çalışmanın yalnızca bir farkındalık etkinliği olmadığına dikkat çekildi. Koreografinin, otizmli çocukların sürekli ve nitelikli eğitime duyduğu ihtiyaca güçlü bir çağrı niteliği taşıdığı vurgulandı.

Destek verenlere teşekkür

Vakıf, bu anlamlı dakikada yanlarında olan ve seslerine ses veren herkese teşekkür etti. Tribünlerden yükselen mesaj, sporun toplumsal duyarlılık oluşturmada ne kadar etkili bir alan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



