SÜPER LİG

Konyaspor ayrılığı açıkladı: Güle güle kaptan

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor’da takım kaptanı Uğur Demirok’un sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi.

Haber Merkezi DHA
Uğur Demirok, yeşil-beyazlı formayla 48 maça çıktı ve 6 gol attı.

Uğur Demirok, yeşil-beyazlı formayla 48 maça çıktı ve 6 gol attı.

Konyaspor’da Uğur Demirok ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten 32 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilirken, bu kararın Uğur Demirok’un isteği üzerine alındığı ifade edildi.

Konyaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

  • "2018-2019 sezonundan bu yana kulübümüzün formasını başarıyla giyen takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiamızda sevilen, takdir edilen bir isim olan Kaptanımız Uğur Demirok’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Aissati 1. Lig ekibine imza attı
Aissati 1. Lig ekibine imza attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Faslı orta saha oyuncusu Aissati'yi renklerine bağladı. Mavi-lacivertli ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.İsmail Aissati Türkiye'de; Antalyaspor, Alanyaspor, Balıkesirspor ve Denizlispor formaları giydi.Son olarak Süper Lig'de Denizlispor'da oynayan tecrübeli futbolcu, alacaklarını gerekçe göstererek yeşil-siyahlı takımla sözleşmesini feshetmişti.Takımımız son olarak Denizlispor forması giyen 32 yaşındaki İsmail Aissati ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır.Kariyerinde PSV, Ajax ve Twente gibi önemli takımlar olan Aissati, ülkemizde ise Antalyaspor, Alanyaspor ve Balıkesirspor takımlarında forma giymiştir.📸 pic.twitter.com/FqYBYQEp1B&mdash; Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) January 7, 2021 Denizlispor'un yıldızı sözleşmesini feshettiDenizlispor'da yabancı futbolcular kazan kaldırdı

Kerim Alıcı geri çağrıldı
Kerim Alıcı geri çağrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor'a kiraladığı Kerim Alıcı'nın, sarı-kırmızılı ekipte forma giyeceği bildirildi.Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kerim Alıcı'nın sözleşmesindeki "Devre arasında geri çağırma" maddesinin kullanıldığı ve oyuncunun takıma döndüğü belirtildi.Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen ve Boluspor'a kiralanan 23 yaşındaki Kerim Alıcı, Beypiliç Boluspor formasıyla TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıktı.#Bilgilendirme: Sezon başında Boluspor&#39;a kiralanan oyuncumuz Kerim Alıcı sözleşmesindeki ‘devre arasında geri çağırma’ maddesi kullanılarak takımımıza geri dönmüştür.#Göztepe pic.twitter.com/Hy6gAMT9uH&mdash; Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 7, 2021 Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil istifa ettiAissati 1. Lig ekibine imza attı

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