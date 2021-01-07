Konyaspor ayrılığı açıkladı: Güle güle kaptan

Konyaspor’da Uğur Demirok ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten 32 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilirken, bu kararın Uğur Demirok’un isteği üzerine alındığı ifade edildi.

Konyaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"2018-2019 sezonundan bu yana kulübümüzün formasını başarıyla giyen takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiamızda sevilen, takdir edilen bir isim olan Kaptanımız Uğur Demirok’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Güle Güle Kaptan... Yolun Açık Olsun...



1️⃣5️⃣ #UğurDemirok pic.twitter.com/k3x5Y8Xshw — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 7, 2021

Aissati 1. Lig ekibine imza attı TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Faslı orta saha oyuncusu Aissati'yi renklerine bağladı. Mavi-lacivertli ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.İsmail Aissati Türkiye'de; Antalyaspor, Alanyaspor, Balıkesirspor ve Denizlispor formaları giydi.Son olarak Süper Lig'de Denizlispor'da oynayan tecrübeli futbolcu, alacaklarını gerekçe göstererek yeşil-siyahlı takımla sözleşmesini feshetmişti.Takımımız son olarak Denizlispor forması giyen 32 yaşındaki İsmail Aissati ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır.Kariyerinde PSV, Ajax ve Twente gibi önemli takımlar olan Aissati, ülkemizde ise Antalyaspor, Alanyaspor ve Balıkesirspor takımlarında forma giymiştir.📸 pic.twitter.com/FqYBYQEp1B— Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) January 7, 2021 Denizlispor'un yıldızı sözleşmesini feshettiDenizlispor'da yabancı futbolcular kazan kaldırdı