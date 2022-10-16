Spor Başkan Özgökçen VARda sonuçlara etki edecek hamlelerin yapıldığını görmekteyiz
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Başkan Özgökçen: “VAR’da sonuçlara etki edecek hamlelerin yapıldığını görmekteyiz”

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, evinde Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. Konya barosu seçimlerinde oy kullanan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, VAR’da maçların sonuçlarına etki edecek hamlelerin yapıldığını söyledi. Başkan Özgökçen'in açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sonuçlara etki edecek hamlelerin yapıldığını görmekteyiz​
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldukları maçın bugün Konya Baro Seçimlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Özgökçen, kendisinin de avukat olması sebebiyle Konya’da baro seçimlerinde oy kullandı. Başkan Fatih Özgökçen, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına dün Gaziantep FK ile oynadıkları ve tartışmalı pozisyonların olduğu maça ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Başkanı Özgökçen: "Sonuçlara etki edecek hamlelerin yapıldığını görmekteyiz"

Başkan Özgökçen, “Tabii ki maç içerisinde tartışılan çok pozisyon oldu. Özellikle hakemin vermiş olduğu kararlar, VAR müdahaleleri oldukça fazla konuşuldu. Biz her zaman hakemlere güvenmemiz gerektiğini söyledik. Ama yanlış yapan, hata yapan ve kendini geliştiremeyen hakemlerin de dinlendirilmesi gerektiğini ısrarla savunduk. Önceden maçı yöneten hakemlerle ilgili çok büyük spekülasyonlar yapılırdı. Ama artık bunun VAR’a taşındığını, bir nevi artık sonuçlara etki edecek hamlelerin yapıldığını görmekteyiz. Süper Lig’deki birçok takımımız VAR kararlarından dolayı oldukça şikayetçiler” dedi.

"Hata yapan hakemlere kesinlikle görev verilmemesini istiyoruz”

Kararları çok eleştirmek istemediğini aktaran Fatih Özgökçen, “İptal edilen golümüzde kanaatimce elle oynama vardı, bu iyi bir tespitti. Ama bu tespiti yapan aynı VAR hakemlerinin bariz penaltı pozisyonunda ele teması görmemesini konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum. Bu şekilde davranan hakemlerin, kendini yetiştiremeyen, maça adapte olamayan hakemlerimizin kesinlikle dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü pozisyonun artık penaltı olduğu tüm yorumcular tarafından kabul edildi. Biz golümüzün iptal edilen pozisyondaki hassasiyetin o pozisyonda da gösterilmesini özellikle istiyoruz. Dolayısıyla VAR noktasında ciddi bir çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Maçın hakemi oyuna çok etki edemedi, gösterdiği kartlarla da yanlış kararlar verdi. Biz Konyaspor olarak tabii ki hakemlerimize güveneceğiz ama hata yapan hakemlerimize de kesinlikle artık görev verilmemesini özellikle MHK’dan ve federasyondan istiyoruz. Bariz bir hatayla karşı karşıya kaldık ki bu kendi evimizde olan bir hadise. Bunu da kesinlikle kabul etmiyoruz” diye konuştu.

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