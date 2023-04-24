|
Reklam
Reklam
Spor

Konyaspor'dan 'VAR kayıtları açıklansın' başvurusu

Yeşil-beyazlı kulüp, Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarının açıklanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

14:47 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Konyaspor-Adana Demirspor maçını Sarper Barış Saka yönetmişti.

Konyaspor-Adana Demirspor maçını Sarper Barış Saka yönetmişti.

Konyaspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldukları maçla ilgili açıklama yayımladı. Karşılaşmadaki hakem kararlarına tepki gösterilen açıklamada, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye resmi başvuru yapıldığı bildirildi.


İşte kulüpten yapılan o açıklama:

"Süper Lig’in 30. haftasında oynadığımız Adana Demirspor maçının ‘VAR’ kayıtlarının açıklanmasını talep ettiğimiz dilekçemizi Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik. Müsabakada Sarper Barış Saka'nın vermiş olduğu penaltı kararı ve VAR'da görevli Alper Çetin'in bu karara sessiz kalması spor kamuoyunda infiale neden olmuştur.


TFF'nin şeffaflık anlayışı gereği VAR kayıtlarını açıklaması isabetli olacaktır. Adaleti sadece sesi çok çıkanların değil, Anadolu kulüpleri başta olmak üzere futbolumuzun gelişimi için istiyoruz.


Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Merkez Hakem Kurulu’nun yapmış olduğu açıklamada 'dinlendirilecek hakemler' ifadesi yer almaktadır.

Bu hakemlerin, tarafımıza bildirilmesini ve aynı zamanda kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz. Tartışmaların son bulması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi adına bu konunun açığa kavuşturulmasını ivedilikle bekliyoruz.


Hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, sıkıntıların giderilmeyeceği ayyuka çıkmıştır.

Bu kapsamda futbolumuzdaki yenilikçi bir yapının her zaman destekçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."






#Süper Lig
#Konyaspor
#Adana Demirspor
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.