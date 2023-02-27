Kulüplerden tribünlerdeki provokasyonlara cevap

Konyaspor, Ümraniyespor, Alanyaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Sivasspor açıklamalar yaptı.
Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehirde hissedilen deprem felaketinin ardından, Süper Lig erteleme maçlarıyla tekrar kaldığı yerden devam ediyor.
Maçlarda ise belli kesimler tarafından yapılan provokasyonlar dikkat çekiyor. Kulüpler ise bu tarz organize kötülük hareketlerine karşı "Devletimizin yanındayız" diyerek karşı çıkmaya ve birlik beraberlik mesajları yayınlamaya başladı. Şu ana kadar 6 Süper Lig kulübünden ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan açıklama geldi.
Diğer kulüplerin de ilerleyen saatlerde birlik-beraberlik mesajları içeren açıklamalar yapması bekleniyor.