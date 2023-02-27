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Spor

Kulüplerden tribünlerdeki provokasyonlara cevap

6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam edilirken, Süper Lig'de erteleme maçlarıyla birlikte futbol tekrar başladı. Maçlarda tribünlerdeki bazı kesimlerin provokasyonları sonrası kulüplerden tepki mesajları geldi. Kulüplerin açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:02 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Konyaspor, Ümraniyespor, Alanyaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Sivasspor açıklamalar yaptı.

Konyaspor, Ümraniyespor, Alanyaspor, Başakşehir, Kayserispor ve Sivasspor açıklamalar yaptı.

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehirde hissedilen deprem felaketinin ardından, Süper Lig erteleme maçlarıyla tekrar kaldığı yerden devam ediyor.


Maçlarda ise belli kesimler tarafından yapılan provokasyonlar dikkat çekiyor. Kulüpler ise bu tarz organize kötülük hareketlerine karşı "Devletimizin yanındayız" diyerek karşı çıkmaya ve birlik beraberlik mesajları yayınlamaya başladı. Şu ana kadar 6 Süper Lig kulübünden ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan açıklama geldi.


İşte o açıklamalar;

Başakşehir
: "Tüm futbolseverleri, büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu günlerde farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya davet ediyoruz"
Başakşehir'in açıklaması

Ümraniyespor:
"Futbol kulüplerinin bir üst kimlik olduğunu; tribünlerin farklı cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüşleri olan kişiler tarafından oluştuğunu ve öyle kalması gerektiğini hatırlatırız"
Ümraniyespor'un açıklaması

Kayserispor
: "Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır."
Kayserispor'un açıklaması

Alanyaspor
: "Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."
Alanyaspor'un açıklaması
Konyaspor
: "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yararlını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin yanındayız"
Konyaspor'un açıklaması

Sivasspor
: "Bu süreçte futbol müsabakalarının yaralı toplum psikolojisi üzerinde olumlu etkiler yaratması en büyük temennimizdir."

Sivasspor'un açıklaması

Gaziantep FK
: "Bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür eder, güzel yarınlar için birlik beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde omuz omuza olacağımıza inancımız sonsuzdur"

Gaziantep FK'nın açıklaması

Adana Demirspor
adına ise Başkan Murat Sancak açıklama yaptı. Başkan Sancak, "Bu vatan hepimizin" dedi.


Diğer kulüplerin de ilerleyen saatlerde birlik-beraberlik mesajları içeren açıklamalar yapması bekleniyor.


#Süper Lig
#Kulüplerden Açıklama
#Depremzede
#Birlik Beraberlik
3 saat önce
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Kulüplerden tribünlerdeki provokasyonlara cevap
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