ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kupa finali sonrasında soyunma odasında duygusal veda

Türkiye Kupası finali sonrasında herkesin merak ettiği konulardan biri de Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un yapacağı açıklamaydı. Fenerbahçe ile adı anılan Bulut'un mücadele sonrasında soyunma odasında duygusal anlar yaşadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut

Fotoğraf: Onur Çoban

Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen teknik direktör Erol Bulut'un Türkiye Kupası finali sonrasında takımla vedalaştığı belirtildi. Bulut'un soyunma odasında duygusal bir konuşma yaptığı ve tüm futbolcularına başarılar dilediği aktarıldı.

Maçtan sonraki röportaja gözleri dolu gelen Erol Bulut, takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili de konuştu. Bulut'un sözleri şöyle;

  • "Bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istedik ama olmadı. Birkaç gün oturup dinlenmek istiyorum. Sonrasında geleceğime dair gerekli açıklamaları yapacağım. Bakalım nerede olacağız"


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