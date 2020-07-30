Kupa finali sonrasında soyunma odasında duygusal veda

Fenerbahçe ile anlaştığı belirtilen teknik direktör Erol Bulut'un Türkiye Kupası finali sonrasında takımla vedalaştığı belirtildi. Bulut'un soyunma odasında duygusal bir konuşma yaptığı ve tüm futbolcularına başarılar dilediği aktarıldı.

Maçtan sonraki röportaja gözleri dolu gelen Erol Bulut, takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili de konuştu. Bulut'un sözleri şöyle;

"Bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istedik ama olmadı. Birkaç gün oturup dinlenmek istiyorum. Sonrasında geleceğime dair gerekli açıklamaları yapacağım. Bakalım nerede olacağız"



