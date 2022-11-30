Spor La Liga yönetimi, Juventusa "acil sportif yaptırım" uygulanmasını istedi
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La Liga yönetimi, Juventus'a "acil sportif yaptırım" uygulanmasını istedi

İspanya'da birinci ve ikinci ligi yöneten La Liga'dan ilginç bir hamle geldi. Yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Başkanı ve yönetim kurulu istifa eden Juventus için yaptırım cezası istendi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
La Ligadan UEFAya Juventus için ilginç talep!
Juventus Yönetim Kurulu

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, kulüp başkanı ve yönetim kurulu istifa eden İtalya'nın Juventus kulübüne "acil sportif yaptırım" uygulanmasını istedi.

La Liga: "Futbolumuza sahip çıkalım"

La Liga, yaptığı yazılı açıklamada, "Finansal sürdürülebilirlik, futbolun ticari işini korumak için çok önemlidir. Futbolumuza sahip çıkalım" diyerek, yaklaşık 10 yıldır İspanyol futbol kulüplerinde uygulanan ekonomik kontrollerin Avrupa'daki tüm kulüpler için geçerli olması gerektiğini vurguladı.

İtalyan mali polisi tarafından da soruşturulan Juventus'u UEFA Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında UEFA'ya resmi olarak şikayet ettiğini de hatırlatan La Liga, İtalyan kulübünü oyuncularının gerçek maaş bordrolarını ve çalışanlarının harcamalarını saklamak, transfer değerlerini gerçeğin üzerinde göstermekle suçladığını bildirdi.

İspanyol futbolunun önemli kurumlarından biri olan La Liga, "Avrupa'da finansal olarak sürdürülebilir futbolu teşvik etmek amacıyla Juventus'a karşı bu şikayetlerini devam ettirdiğini ve yetkili makamlardan bu kulübe acil sportif yaptırımlar uygulamasını talep ettiğini" kaydetti.

  • LaLiga, Nisan ayında UEFA'ya yaptığı şikayette Juventus dışında Manchester City ve Paris Saint Germain kulüplerini de UEFA Finansal Fair Play kurallarını çiğnemekle suçlamıştı.

Juventus Kulüp Başkanı Andrea Agnelli ve yönetim kurulu, kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının Torino Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan bir soruşturmayla incelenmesinin ardından istifa etmişti.



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