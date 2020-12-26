Larin'in görüntüsü endişelendirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 28 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Isınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan antrenman, pas, 5'e 2, ayak tenisi, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları ile sürdü. İdman, yarı sahada uygulanan taktik programının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.
Josef ve Aboubakar yok
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Josef de Souza ile annesinin cenazesi için ülkesine gidecek olan Vincent Aboubakar, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Larin'in son görüntüsü korkuttu
Aboubakar'ın yokluğunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki en büyük kozu olması beklenen Cyle Larin'in idmandaki görüntüsü siyah-beyazlı taraftarları endişelendirdi. Kanadalı futbolcunun sağ gözünün neredeyse tamamen kapalı olduğu görüldü.
Larin, Ankaragücü ile oynanan maçta hava topu mücadelesinde yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlanmış ve karşılaşmaya bandajla devam etmişti.
Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Larin'in son görüntüsü pic.twitter.com/E826VVpNKu
Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Larin'in son görüntüsü pic.twitter.com/E826VVpNKu— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 26, 2020
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