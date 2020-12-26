Larin'in görüntüsü endişelendirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 28 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başlayan antrenman, pas, 5'e 2, ayak tenisi, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları ile sürdü. İdman, yarı sahada uygulanan taktik programının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

Josef ve Aboubakar yok

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Josef de Souza ile annesinin cenazesi için ülkesine gidecek olan Vincent Aboubakar, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Yırtık tespit edildi Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."Josef ve Aboubakar Sivasspor maçında yokJosef de Souza, ligde pazartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Annesinin cenazesine gidecek olan Aboubakar da bu hafta forma giyemeyecek.Josef de Souza’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/V09RJhUPM3— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 26, 2020 Tümer Metin'den Beşiktaşlı futbolcuya: Halı sahaya çağırmam

Larin'in son görüntüsü korkuttu

Aboubakar'ın yokluğunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki en büyük kozu olması beklenen Cyle Larin'in idmandaki görüntüsü siyah-beyazlı taraftarları endişelendirdi. Kanadalı futbolcunun sağ gözünün neredeyse tamamen kapalı olduğu görüldü.

Larin, Ankaragücü ile oynanan maçta hava topu mücadelesinde yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlanmış ve karşılaşmaya bandajla devam etmişti.