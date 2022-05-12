Spor Larinin transferi için sürpriz iddia Yeni takımını canlı yayında açıkladı
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Larin'in transferi için sürpriz iddia: Yeni takımını canlı yayında açıkladı

Başakşehir Kulübü'nün Beşiktaş forması giyen Cyle Larin'le el sıkıştığı ve resmi imzanın an meselesi olduğu bildirildi.

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Larinin transferi için sürpriz iddia: Yeni takımını canlı yayında açıkladı
Larin, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 36 maçta 7 gol attı.

Beşiktaş'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Kanadalı golcü Cyle Larin'in yeni adresiyle ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

Siyah-beyazlı kulübe yakınlığıyla bilinen muhabir Serdar Sarıdağ, 27 yaşındaki futbolcunun Başakşehir'le sözleşme imzalamak üzere olduğunu söyledi.

Sarıdağ'ın konuyla ilgili Skorer TV'de yaptığı açıklamalar şöyle:

"Her an 'Hayırlı olsun' diyebiliriz"


  • "Larin kesinlikle kalmıyor. Larin'in son olarak görüştüğü kulüp Medipol Başakşehir. Her an 'Hayırlı olsun' diyebiliriz. Başakşehir'le sözleşme imzalayabilir. Transfer açıklanabilir. Beşiktaş'la imzalamak istemiyor çünkü menajeri 'En çok para veren kulübe imza atacağız' diyor. Beşiktaş, Larin'e 1.7 (milyon euro) verdi ama kabul etmedi. Şimdi Beşiktaş yönetimi 'İyi ki kabul etmemiş' diyor. Şu anda 800 bin euro bile fazla. Beşiktaş yönetimi Larin'in sözleşmesini zamanında uzatmadığı için hata yaptı ama şu an doğru yapıyor."

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