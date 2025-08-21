Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Lausanne - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Lausanne - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

18:1621/08/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş
Beşiktaş

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne'ye konuk oluyor. İsviçre'de oynanacak olan mücadele saat 21.15'de başlayacak. Lausanne - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne'ye konuk oluyor.


Tuiliere Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.15'de başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen yayınlanacak. Norveçli hakem Kringstad düdük çalacak.


Siyah-beyazlılar İsviçre deplasmanından avantajlı skorla İstanbul'a dönerek tur kapısını aralamak istiyor.


Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Ernest Muçi ile Mustafa Hekimoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek.


LAUSANNE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Lausanne:
Letica, Mouanga, Dussenne, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Diakite, Custodio, Oyedeji, Sene.
Beşiktaş:
Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

LAUSANNE - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI

#Beşiktaş
#Lausanne
#UEFA Konferans Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zilsiz okul projesi nedir? Okullarda artık zil çalmayacak mı?