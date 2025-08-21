Lausanne - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne'ye konuk oluyor. İsviçre'de oynanacak olan mücadele saat 21.15'de başlayacak. Lausanne - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne'ye konuk oluyor.
Tuiliere Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.15'de başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen yayınlanacak. Norveçli hakem Kringstad düdük çalacak.
Siyah-beyazlılar İsviçre deplasmanından avantajlı skorla İstanbul'a dönerek tur kapısını aralamak istiyor.
Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Ernest Muçi ile Mustafa Hekimoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek.