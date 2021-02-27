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LeBron'dan Zlatan'a yanıt: Saldırılacak yanlış kişiyim

Basketbol ve futbolun yıldız isimleri Los Angeles Lakerslı LeBron James ile Milanlı Zlatan Ibrahimovic arasında siyaset konusunda polemik yaşanıyor.

Haber Merkezi AA
LeBron James ve Zlatan Ibrahimovic, spor dünyasının en ünlü isimleri arasında yer alıyor.
LeBron James ve Zlatan Ibrahimovic, spor dünyasının en ünlü isimleri arasında yer alıyor.

LeBron James'in söylemleriyle siyaset yapmaması gerektiğine ilişkin hafta içinde değerlendirmelerde bulunan Milanlı futbolcu Ibrahimovic'e, Lakerslı yıldız basketbolcudan yanıt geldi.

Los Angeles Lakers ile Portland Trail Blazers arasında oynanan maçın ardından bu eleştirilere yanıt veren James, "Günün sonunda, yanlış olan şeyler hakkında sessiz kalmamaya devam edeceğim. Eşitlik, sosyal adalet, ırkçılık, seçmene yapılan sistematik baskı gibi bizim halkımıza karşı olan konular hakkında konuşmaya devam edeceğim. Ben de bu toplumun bir parçasıyım ve yanlış yapılan şeyleri görebiliyorum. Çünkü aynı hatalara maruz kalan okulumda 300 kişiden fazla çocuk var ve onların seslerini duyurmaya ihtiyacı var. Ben onların sesiyim. Elimdeki platformu, olaylara ışık tutmak için kullanmaya devam edeceğim. Ancak bu şekilde toplum, ülkemiz ve dünya düzelebilir. Hiçbir zaman sadece spora bağlı kalmayacağım. Çünkü elimdeki platformun ve sesimin gücünün farkındayım" ifadelerini kullandı.

LeBron James, Ibrahimovic'in soyadı nedeniyle geçmişte ülkesi İsveç'te ırkçılığa maruz kaldığını iddia ederek, "Benim hakkımdaki açıklamaları komik. 2018'de İsveç Milli Takımı'ndayken soyadı sebebiyle sahada ırkçılık yaşadığından bahsetmişti. Ben eğitimli bir bakış açısından konuşuyorum ve ev ödevimi yapıyorum. Saldırılacak yanlış kişiyim" şeklinde görüş belirtti.

Milanlı futbolcu Ibrahimovic, hafta içi UEFA'ya yaptığı açıklamada, "LeBron bir fenomen ancak bu şekilde statü sahibi kişilerin siyaset hakkında konuşmalarından hoşlanmıyorum. İyi olduğun konuda konuşmalısın. Ben futbolcuyum çünkü hayatta en iyi yaptığım şey bu. Politikacı olmadığım sürece politika yapmam. Ünlü kişilerin kariyerinde belli bir seviyeye gelmesinin ardından yaptığı ilk hatalardan birisi budur. Kendini bu durumdan uzak tut, çünkü hiç hoş gözükmüyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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