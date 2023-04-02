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Spor

Leicester City'de Rodgers dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, teknik direktör Brendan Rodgers ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:33 . 2/04/2023 Pazar
AA
Rodgers, Leicester City'nin başında 204 maça çıkarken, takımı bu maçlarda 96 galibiyet 37 beraberlik ve 71 mağlubiyet aldı.

Rodgers, Leicester City'nin başında 204 maça çıkarken, takımı bu maçlarda 96 galibiyet 37 beraberlik ve 71 mağlubiyet aldı.

Premier Lig'de işlerin yolunda gitmediği takımlardan olan Leicester City'de, dün alınan 2-1'lik Crystal Palace mağlubiyetinin ardından teknik direktör Brendan Rodgers ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.


İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, dört yıldır takımın teknik direktörlük görevini üstlenen 50 yaşındaki çalıştırıcıyla gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.


Ligde yaptığı son 6 maçta bir puan toplayabilen ve 25 puanla küme düşme hattında yer alan Leiceser City'de, Rodgers'ın yardımcıları Chris Davies ve Glen Driscoll da takımdan ayrıldı.


Leicester City, Rodgers döneminde 2021 yılında İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Süper Kupa'yı (Community Shield) kazanmıştı. Kuzey İrlandalı teknik adam, daha önce Liverpool, Celtic, Swansea City, Reading ve Watford takımlarını çalıştırmıştı.





#Brendan Rodgers
#İngiltere Premier Lig
#Leicester City
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