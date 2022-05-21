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Levent Şahin Samsunspor yolunda

Samsunspor'un, uzun yıllar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan teknik direktör Levent Şahin ile anlaşmak üzere olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
Levent Şahin Samsunspor yolunda
Levent Şahin son olarak Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaptı.

1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör arayışları sürüyor. Daha önce Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıp, sözleşme imzalamayan Karadeniz ekibinde rota Levent Şahin'e döndü.

Samsunspor, daha önce Galatasaray ve A Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen, Adanaspor'da da teknik direktörlük görevi üstlenen tecrübeli teknik adam ile görüşmelere başladı. İki taraf arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Taraflar, önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek. Görüşmenin ardından resmi anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

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