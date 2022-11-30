Hull City'nin yeni teknik direktörü Rosenior, Ozan ve Doğukan'dan memnun

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yeni teknik direktörü Liam Rosenior, takımdaki Türk oyuncuları, Ozan Tufan ve Doğukan Sinik'i çok beğendiğini söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası arasında Antalya'da gerçekleştirdikleri kampta açıklamada bulunan 38 yaşındaki teknik adam, "Burada, bu görevde olmaktan çok gurur duyuyorum. Bize güvenildiği için teşekkür ederim. Kulübüne Premier Lig'e çıkma hayali var. Ozan ve Doğukan harika insanlar. Takım için en iyisini istiyorlar. Onlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Hala hızlı ve tempolu oyuna adapte olmaya çalışıyorlar. Beni mutlu eden şey onların adapte olmaya çalışması. Çok iyi futbolcular ve teknikleri gerçekten çok iyi" diye konuştu.

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Liam Rosenior: "Antalya'da imkanlar çok iyi"

Hayatında ilk defa Antalya'ya geldiğini ve imkanları çok beğendiğini dile getiren Rosenior, "Antalya inanılmaz bir yer. Otelin sahası ve imkanlar çok iyi. İnsanlar çok yardım sever. Kibar ve saygılılar. Şimdiden bir daha gelmek istediğimi biliyorum. Çok çalışıyoruz. Dünya Kupası arasından sonra çok daha iyi olmak istiyoruz. Topa sahip olan bir takım kurmak istiyoruz. Heyecanlı bir oyun sergilemek istiyoruz. Savaşan bir takım istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Aramızdaki en büyük fark tempo"

İngiliz teknik adam, İngiltere ve Türk futbolu arasındaki en büyük farkın tempo olduğunu aktaran 38 yaşındaki teknik adam, "Tüm ligleri elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Türkiye de bunların arasında. İngiltere ile arasındaki en büyük fark ise tempo. Türkiye'de çok teknik oyuncular var. Championship'te biraz daha hızlı ve fiziksel bir lig. Benim işim ikisini birleştirmek. Hem hızlı hem fiziksel hem de heyecanlı ve teknik bir futbol oynatmak" şeklinde konuştu.

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Hull City'de kiralık forma giyen Fenerbahçe'nin oyuncusu Dimitris Pelkas ile birkaç kez toplantı yaptığını da anlatan Rosenior, Yunan futbolcunun çok zeki ve teknik olduğunu kaydetti.

Bu sezon üst lige çıkmalarının zor olduğunu da dile getiren genç teknik adam, Türkiye'yi 18 yaşındayken 2002 Dünya Kupası'nda hatırladığını ve dönemin savunma oyuncusu Alpay Özalan'ı çok beğendiğini de sözlerine ekledi.

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