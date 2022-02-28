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Lig kupası Chelsea'yi deviren Liverpool'un oldu

İngiltere Lig Kupası Final'i Chelsea ve Liverpool'u karşı karşıya getirdi. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta şampiyonu penaltı atışları belirledi. Rakibine 11-10 üstünlük kuran kırmızılar kupayı 9. kez kupasına götürdü.

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Haber Merkezi İHA
Lig kupası Chelseayi deviren Liverpoolun oldu
Liverpool’un ligde 9. kupası

İngiltere Lig Kupası Final maçında Chelsea’yi penaltılarda deviren Liverpool, kupayı 9. kez müzesine götürdü.

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 tamamlanan maçta Liverpool, penaltılarda Chelsea’ye 11-10’luk üstünlük kurdu ve kupayı kazandı.

İki Alman teknik adam Thomas Tuchel ve Jürgen Klopp’un karşı karşıya geldiği mücadeleden zafer ile ayrılan Klopp oldu.


En çok kazanan Liverpool

İngiltere Lig Kupası’ndaki dokuzuncu şampiyonluğunu elde eden Liverpool, bu kupayı en çok kazanan takım olma unvanını tek başına eline geçirdi. 1960-1961 sezonundan itibaren düzenlenen turnuvada ilk şampiyonluğunu 1980-1981 sezonunda yaşayan kırmızı-beyazlılar, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003 ve 2012 yıllarında da kupanın sahibi olmuştu.

Bundan önceki dört sezonun Lig Kupası şampiyonu Manchester City’nin bu organizasyonda 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Klopp, Kırmızılar ile beşinci kez kupa kaldırdı

Liverpool’da daha önce sırasıyla, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Dünya Kulüpler Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu tadan Jürgen Klopp, Kırmızılar ile beşinci kez kupa kaldırmış oldu.

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