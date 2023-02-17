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Spor

Lincoln Henrique'den yaralı depremzedelere ziyaret

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı depremzedeleri ziyaret etti.

23:15 . 17/02/2023 Cuma
AA
Lincoln Henrique'den yaralı depremzedelere ziyaret

Lincoln Henrique'den yaralı depremzedelere ziyaret

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak afet bölgesinden İstanbul'daki hastanelere getirilen depremzedelerin tedavileri sürüyor.

Eşiyle birlikte ziyaret etti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, eşi Adriana Müller ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelerek yaralı depremzedelere ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.



#Lincoln Henrique
#deprem
#yardım
32 dakika önce
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Lincoln Henrique'den yaralı depremzedelere ziyaret
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