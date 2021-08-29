Lionel Messi PSG formasıyla ilk maçına çıktı

Lionel Messi, kariyerinde ilk defa Barcelona dışında bir takımın formasıyla sahaya çıktı.

Barcelona'dan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra PSG'ye imza atan Lionel Messi profesyonel futbol kariyerinde ilk defa bir başka takımın formasıyla sahaya çıktı.

Reims maçının 66. dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil olan Messi, takım arkadaşına sarılarak mücadeleye girdi.

Öte yandan Messi'nin gelişi sonrasında takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Mbappe, Messi'nin ilk maçında sahanın yıldızı oldu. Fransız futbolcu 2-0 kazanılan mücadelede iki gol attı ve adından söz ettirmeyi başardı.

🇦🇷 Lionel Messi, PSG formasıyla ilk kez sahada! #Ligue1UberEats



🔴 Reims 0-2 PSG 🔵

📺 #beINSPORTS HD 3 pic.twitter.com/oCqh57PEPd — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 29, 2021

Böyle bir şey olabilir mi ya? Alışamayacağım galiba. pic.twitter.com/4Wa1wlvYV4 — Ali Can Kutlu (@alicankutlu_) August 29, 2021

Adamdaki lükse bak Neymar çıkarıyor messi alıyor REKLAM August 29, 2021