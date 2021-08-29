Lionel Messi PSG formasıyla ilk maçına çıktı

Barcelona'dan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra PSG'ye imza atan Lionel Messi profesyonel futbol kariyerinde ilk defa bir başka takımın formasıyla sahaya çıktı.
Reims maçının 66. dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil olan Messi, takım arkadaşına sarılarak mücadeleye girdi.
- Öte yandan Messi'nin gelişi sonrasında takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Mbappe, Messi'nin ilk maçında sahanın yıldızı oldu. Fransız futbolcu 2-0 kazanılan mücadelede iki gol attı ve adından söz ettirmeyi başardı.
🇦🇷 Lionel Messi, PSG formasıyla ilk kez sahada! #Ligue1UberEats
🔴 Reims 0-2 PSG 🔵
📺 #beINSPORTS HD 3 pic.twitter.com/oCqh57PEPd
🇦🇷 Lionel Messi, PSG formasıyla ilk kez sahada! #Ligue1UberEats
Böyle bir şey olabilir mi ya? Alışamayacağım galiba. pic.twitter.com/4Wa1wlvYV4
Böyle bir şey olabilir mi ya? Alışamayacağım galiba. pic.twitter.com/4Wa1wlvYV4— Ali Can Kutlu (@alicankutlu_) August 29, 2021
Adamdaki lükse bak Neymar çıkarıyor messi alıyor
Adamdaki lükse bak Neymar çıkarıyor messi alıyor— Mehmet JK (@Alone1903eaglee) August 29, 2021
Bilmeyen Suarez’in jübile maçı zanneder
Bilmeyen Suarez’in jübile maçı zanneder— Mehmet Çakı (@Mehmeta49332817) August 29, 2021