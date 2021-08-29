Spor Lionel Messi PSG formasıyla ilk maçına çıktı
FUTBOL FUTBOL

Lionel Messi PSG formasıyla ilk maçına çıktı

Barcelona'dan ayrılan ve PSG'ye transfer olan Lionel Messi, Fransa Ligue 1'de ilk maçına Reims deplasmanında çıktı. Arjantinli yıldız, Neymar'ın yerine sahaya dahil olurken sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messi PSG formasıyla ilk maçına çıktı
Lionel Messi, kariyerinde ilk defa Barcelona dışında bir takımın formasıyla sahaya çıktı.

Barcelona'dan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra PSG'ye imza atan Lionel Messi profesyonel futbol kariyerinde ilk defa bir başka takımın formasıyla sahaya çıktı.

Reims maçının 66. dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil olan Messi, takım arkadaşına sarılarak mücadeleye girdi.

  • Öte yandan Messi'nin gelişi sonrasında takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Mbappe, Messi'nin ilk maçında sahanın yıldızı oldu. Fransız futbolcu 2-0 kazanılan mücadelede iki gol attı ve adından söz ettirmeyi başardı.

Abone Ol Google News
BAE ile ilişkiler düzeldi

BAE ile ilişkiler düzeldi

Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.
Tablo detayı

Tablo detayı

Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde dikkat çekti.
Hiçbir yere gitmiyoruz

Hiçbir yere gitmiyoruz

​Türk iş adamları Afganistan'ı terk etmeyi düşünmüyor.
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

​Kabil saldırısının ardından işgalin özeti gibi bir dram çıktı.
Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
Ay Yıldız kalesi

Ay Yıldız kalesi

​Komuta kademesi tek karargahta toplanıyor.
Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Tahliyeler için Taliban’dan güvence

​Türkiye'nin de yer aldığı yüz ülkeden ortak açıklama.
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

​20 yıl boyunca silah değil yardım eli uzattı.
Macron'a rahip tokadı

Macron'a rahip tokadı

​Irak'ta Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı.

​Yeni Şafak Kabil'den bildiriyor: Başkent'te zafer kutlaması.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.