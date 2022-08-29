Lucas Torreira: "Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum"

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray’ı konuk etti. Golsüz beraberlikle sonuçanan müsabaka sonrası Lucas Torreira, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Trabzonspor'u biz zorlayacağını biliyorduk"

Çok pozitif bir şekilde oynadıklarını belirterek Torreira, "Tabii şampiyon takım olduğu için kazanmak için bizi zorlayacağını biliyorduk. Güzel bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Oynamak istediğimiz şeyi oynayabildik. Tabii ki 1 puan kazandık ama 1 puan da önemliydi bizim için. Sezon öncesi hazırlık dönemi geçiremedim. Dolayısıyla 70. dakikadan sonra hala yorgunluk yaşayabiliyorum. Fakat takıma alışmaya başladım, takım arkadaşlarıma alışmaya başladım. Onun için bu maçın güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağıma inanıyorum. Gerçekten bunun için çalışacağım. Ne istediğini bilen bir antrenörle çalışmak güzel bir şey. Biz mücadele etmeye devam ettikçe daha fazla alışacağım, daha iyi tanıyacağım hocayı ve daha iyi bir şekilde mücadele edebileceğim. Belki daha fazla şeyler katacak bana. Bu şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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