Lucas Torreira’nın dalya heyecanı

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sarı-kırmızılılarla dalya heyecanı yaşıyor. Torreira, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında deplasmanda oynayacakları AZ Alkmaar maçında görev alması durumunda, Galatasaray’daki 100. resmi maçına çıkacak.





28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a 8 Ağustos 2022 tarihinde İngiliz ekibi Arsenal’den 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.





Lucas Torreira geride kalan dönemde gösterdiği başarılı performansla şampiyonluklarda önemli rol oynarken, mücadeleci kimliğiyle de sarı-kırmızılı taraftarın sevdiği futbolcular arasında yer aldı.





99 maç, 2 gol

Galatasaray ile 2022-2023 sezonunda 34, 2023-2024 sezonunda 47 ve bu sezon da 18 resmi karşılaşmada görev alan Lucas Torreira, 2 gol sevinci yaşadı. Torreira bu golleri Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor müsabakalarında kaydetti.





3 kupa kazandı

Lucas Torreira, sarı-kırmızılılarla Süper Lig’de 77, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 10, UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Türkiye Kupası’nda 4 ve TFF Süper Kupa’da da 2 kez forma giydi. Torreira, bu süreçte 2 Süper Lig, 1 de TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.





En fazla Galatasaray’da resmi maça çıktı

Kariyerinde Arsenal, Atletico Madrid, Sampdoria, Fiorentina ve Pescara takımlarında forma giyen Uruguaylı futbolcu en fazla resmi müsabakaya ise Galatasaray formasıyla çıktı. Arsenal’de 89, Sampdoria’da 74, Pescara’da 36, Fiorentina’da 35 ve Atletico Madrid’de de 26 maçta görev aldı.



















