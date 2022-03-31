Luyindama'nın evi taşlandı

Fas'a 4-1 mağlup olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası'na katılma hayalleri suya düştü.
Mücadelenin ardından Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi.
Bir grup taraftarın yenilen gollerin sorumlusu tuttuğu 28 yaşındaki futbolcunun evini taşladığı bildirildi. Saldırı sonucunda Luyindama'nın evinin camlarının kırıldığı aktarıldı.
Eşi evdeydi
Olayı anlatan görgü tanığı, "Büyük taşlarla geldiler, arsaya girdiler, camları kırdılar. Kesinlikle tüm evi yıkmak istediler. Eşi orada tek başınaydı. Neyse ki polis müdahale ederek onları dağıttı" ifadelerini kullandı.