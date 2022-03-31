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Luyindama'nın evi taşlandı

Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Taawon'a kiralanan savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın

Demokratik Kongo'daki evine taşlı saldırı düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Luyindamanın evi taşlandı
Luyindama sarı-kırmızılı formayla 79 maça çıktı.

Fas'a 4-1 mağlup olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası'na katılma hayalleri suya düştü.

Mücadelenin ardından Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın evine saldırı düzenlendi.

Bir grup taraftarın yenilen gollerin sorumlusu tuttuğu 28 yaşındaki futbolcunun evini taşladığı bildirildi. Saldırı sonucunda Luyindama'nın evinin camlarının kırıldığı aktarıldı.

Eşi evdeydi

Olayı anlatan görgü tanığı, "Büyük taşlarla geldiler, arsaya girdiler, camları kırdılar. Kesinlikle tüm evi yıkmak istediler. Eşi orada tek başınaydı. Neyse ki polis müdahale ederek onları dağıttı" ifadelerini kullandı.

Luyindama 21 kez milli takım formasını giydi.
Luyindama 21 kez milli takım formasını giydi.


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