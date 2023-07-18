Lyanco Beşiktaş'ta

Beşiktaş transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Dusan Tadic ve Halil Dervişoğlu transferlerinde rakiplerine kaptıran siyah-beyazlılar, stoper mevkisi için Southampton'dan Brezilyalı Lyanco'yu kadrosuna katmaya yakın.

2 milyon euro kiralama ücreti ve 4 milyon euro zorunlu satın alma bedeli karşılığında İngiliz kulübüyle el sıkışıldı.