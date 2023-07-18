Lyanco Beşiktaş'ta

Lyanco
Beşiktaş transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Dusan Tadic ve Halil Dervişoğlu transferlerinde rakiplerine kaptıran siyah-beyazlılar, stoper mevkisi için Southampton'dan Brezilyalı Lyanco'yu kadrosuna katmaya yakın.
Beşiktaş, Southampton'dan Brezilyalı Lyanco'yu imzalamaya hazırlanıyor.
2 milyon euro kiralama ücreti ve 4 milyon euro zorunlu satın alma bedeli karşılığında İngiliz kulübüyle el sıkışıldı.
Lyanco ile Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalanacak
Çarşamba günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Lyanco geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 maça çıkıp 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.