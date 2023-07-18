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Spor

Lyanco Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı stoper Lyanco'nun transferi için Southampton ile anlaşmaya vardı. Oyuncu imzayı atmak için yarın İstanbul'a gelecek.

15:46 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Lyanco

Lyanco

Beşiktaş transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Dusan Tadic ve Halil Dervişoğlu transferlerinde rakiplerine kaptıran siyah-beyazlılar, stoper mevkisi için Southampton'dan Brezilyalı Lyanco'yu kadrosuna katmaya yakın.


Beşiktaş, Southampton'dan Brezilyalı Lyanco'yu imzalamaya hazırlanıyor.


2 milyon euro kiralama ücreti ve 4 milyon euro zorunlu satın alma bedeli karşılığında İngiliz kulübüyle el sıkışıldı.


Lyanco ile Haziran 2027'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalanacak


Çarşamba günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.


Lyanco geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 maça çıkıp 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.



#Beşiktaş
#Lyanco
#Southampton
#Transfer
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