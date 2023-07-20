|
Spor

Lyanco tamam sırada Onana

Beşiktaş, transferdeki sessizliğini bozdu. Southampton'ın stoperi Lyanco'yu dün İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Lens'te forma giyen orta saha oyuncusu Jean Onana'ya da imza attırmaya yakın.

09:12 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Transferde yaşadığı sıkıntıları aşmak isteyen Beşiktaş yönetimi adeta gaza bastı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Southampton'ın 26 yaşındaki stoper Lyanco'yu İstanbul'a getirdi.


Brezilyalı futbolcu, yapılacak son görüşmelerin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak. İstanbul Havalimanı'nda kısa bir açıklamada bulunan Lyanco, "Burada olduğum için mutluyum. Yeni başlangıç için heyecanlıyım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi çılgınım. Bu kulüp için elimden gelen hey şeyi yapacağım" dedi.


Stoper bölgesi için Lyanco konusunda İngiliz ekibi Southampton ile anlaşan siyahbeyazlılar, orta saha için de Jean Onana transferi konusunda Lens ile el sıkıştı.


Önce Lens ile sonra Onana ile temasa geçen Beşiktaş, 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız kulübüyle el sıkıştı. 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden sonra sözleşme imzalayacak.


Okereke ile temaslar sürüyor

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın İtalya Serie B ekibi Cremonese'den David Okereke için de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.




#Beşiktaş
#Transfer
#Lyanco
#Onana
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 YKS üniversite tercihleri 27 Temmuz'da başlayacak