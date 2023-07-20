Lyanco tamam sırada Onana

Transferde yaşadığı sıkıntıları aşmak isteyen Beşiktaş yönetimi adeta gaza bastı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Southampton'ın 26 yaşındaki stoper Lyanco'yu İstanbul'a getirdi.





Brezilyalı futbolcu, yapılacak son görüşmelerin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak. İstanbul Havalimanı'nda kısa bir açıklamada bulunan Lyanco, "Burada olduğum için mutluyum. Yeni başlangıç için heyecanlıyım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi çılgınım. Bu kulüp için elimden gelen hey şeyi yapacağım" dedi.





Stoper bölgesi için Lyanco konusunda İngiliz ekibi Southampton ile anlaşan siyahbeyazlılar, orta saha için de Jean Onana transferi konusunda Lens ile el sıkıştı.





Önce Lens ile sonra Onana ile temasa geçen Beşiktaş, 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız kulübüyle el sıkıştı. 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden sonra sözleşme imzalayacak.





Okereke ile temaslar sürüyor

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın İtalya Serie B ekibi Cremonese'den David Okereke için de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.











