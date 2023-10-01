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Spor

MAÇ SONUCU | Tümosan Konyaspor-Beşiktaş: 0-2

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

21:00 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tümosan Konyaspor-Beşiktaş

Tümosan Konyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş, Konya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlıları galibiyete taşıyan golleri Uğurcan Yazğılı (k.k) ve Aboubakar attı.

Maçtan dakikalar;

2. dakikada derin pasla savunma arkasına sarkan Oliveira kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Ersin topa hakim oldu.

19. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Moreno’nun sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Hadziahmetovic’in sağ kanattan ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta Zaynutdinov’un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Zaynutdinov’un sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı, yerden de seken top üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada Rosier’in pasıyla sağ kanattan ceza sahası içinde buluşan Rashica topu kale önüne çevirdi. Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ter bir vuruş yaparak topu kendi kalesine gönderdi. 0-1

55. dakikada Beşiktaş’ın atağa çıktığı esnada Oğulcan, Aboubakar’a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Karara sinirlenen Oğulcan topa sert bir şekilde vurarak oyun alanı dışına gönderdi. Hakem Arda Kardeşler’in 2. sarı kartın ardından kırmızı kartını göstermesiyle Oğulcan oyun dışı kaldı.

63. dakikada Ghezzal’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar rakibini çalımlayıp uzak köşeye şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

67. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Prip’in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinde dışarı gitti.

73. dakikada Hadziahmetovic’in ara pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Aboubakar’ın şutunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

84. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Chamberlain’in şutunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

90. dakikada Yunus’un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kale önünde Nzonzi kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ersin’de kaldı.

#Tümosan Konyaspor
#Beşiktaş
#Süper Lig
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