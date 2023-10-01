MAÇ SONUCU | Tümosan Konyaspor-Beşiktaş: 0-2

Beşiktaş, Konya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlıları galibiyete taşıyan golleri Uğurcan Yazğılı (k.k) ve Aboubakar attı.

2. dakikada derin pasla savunma arkasına sarkan Oliveira kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Ersin topa hakim oldu.

36. dakikada Zaynutdinov’un sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Muleka kafa vuruşunu yaptı, yerden de seken top üstten dışarı gitti.