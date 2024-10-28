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Fenerbahçe İsrail takımıyla Litvanya'da karşılaşacak

Fenerbahçe İsrail takımıyla Litvanya'da karşılaşacak

11:1028/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
AA
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Fenerbahçe Euroleague'de 9. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Euroleague'de 9. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın İsrail'in Maccabi Playtika ekibiyle karşılaşacak. Avrupa Ligi yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle müsabaka, Litvanya'da oynanacak. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.


Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor.


Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.


30. kez karşılaşacaklar

Fenerbahçe ile Maccabi, yarın 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.


İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.




#Fenerbahçe
#Maccabi Playtika
#Euroleague

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