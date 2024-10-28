Maccabi Playtika

Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor.

Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

30. kez karşılaşacaklar

30. kez karşılaşacaklar

Fenerbahçe ile Maccabi, yarın 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.