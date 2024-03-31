Manchester'da kazanan çıkmadı.
Manchester City, Premier Lig 29. haftasında sahasında Arsenal'i konuk etti. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Manchester City puanını 64 yaparak 3. sırada kalırken Arsenal 65 puanla 2. sırada yer aldı.
Premier Lig'de 29. haftayı Liverpool lider tamamladı.
MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇ ÖZETİ
PREMİER LİG PUAN DURUMU
PREMİER LİG PUAN DURUMU
PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
#Manchester City
#Arsenal
#Premier Lig
2 saat önce