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Spor

Manchester City sahasında Arsenal ile golsüz berabere kaldı |ÖZET

Premier Lig 29. haftasında Manchester City sahasında Arsenal ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Manchester City puanını 64 yaparak 3. sırada kalırken Arsenal 65 puanla 2. sırada yer aldı. 29. haftayı Liverpool lider tamamladı. Manchester City - Arsenal maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20:35 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 20:37 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Manchester'da kazanan çıkmadı.
Manchester'da kazanan çıkmadı.

Manchester City, Premier Lig 29. haftasında sahasında Arsenal'i konuk etti. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


Bu sonucun ardından Manchester City puanını 64 yaparak 3. sırada kalırken Arsenal 65 puanla 2. sırada yer aldı.


Premier Lig'de 29. haftayı Liverpool lider tamamladı.


MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇ SONUCU


MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Arsenal maçının özetini izlemek için

PREMİER LİG PUAN DURUMU

PREMİER LİG GOL KRALLIĞI



#Manchester City
#Arsenal
#Premier Lig
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