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Manchester City PSG karşısında geri döndü ve avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City deplasmanda Paris Saint-Germain’i 2-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantajı eline geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Manchester City PSG karşısında geri döndü ve avantajı kaptı
Riyad Mahrez'in gol sevinci.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Parc Des Princes Stadı’nda İngiliz ekibi Manchester City’i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 15’inci dakikada Marquinhos’un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester City, 64’üncü dakikada Kevin De Bruyne’nin attığı golle eşitliği yakaladı.

İngiliz ekibi, 71’inci dakikada Cezayirli oyuncusu Riyad Mahrez’in golüyle 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Manchester City, rövanş maçı öncesinde avantajı eline aldı. Fransız ekibinde 77’nci dakikada Idrissa Gueye kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

  • Eşleşmede rövanş maçı 4 Mayıs salı günü İngiliz ekibinin ev sahipliğinde City Of Manchester Stadı'nda oynanacak.
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