Manchester City PSG karşısında geri döndü ve avantajı kaptı

Spor

Ahmet Ağaoğlu transfer müjdelerini verdi: Uğurcan Çakır transfer olacak mı?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile aralarında sıkıntı olduğu iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Hocayla 3 sene anlaştık daha 2 yılı var. İnşallah daha fazla sözleşme imzalarız. Benim mukavelemin bitmesine de 8 ay var. Biz gideriz hoca kalır. Bazı insanların ince hesaplarının olması son derece doğal ama benimle yapılacak ince hesapları hoca ve kulüp üzerinden yapmasınlar. Bu hem kulübe hem de hocaya zarar verir" dedi. Ağaoğlu, öte yandan transfer gündemleriyle ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.