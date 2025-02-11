Manchester City ve Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Etihad Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Maç tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Manchester City ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez birbirlerine rakip olacak. Manchester City - Real Madrid canlı izleme linki ve tabii spor canlı yayın ekranı haberimizde.
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İki takım Devler Ligi'nde 13. kez rakip olacak
Manchester City ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda taraflar 4'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 24 gol atarken, Madrid temsilcisi ise 22 gol buldu.
Real Madrid'in 15, Manchester City'nin 1 şampiyonluğu bulunuyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanını elinde bulunduran Real Madrid, kupayı 15 kez müzesine götürdü. İspanyol ekibi, geçen sezon Borussia Dortmund'u mağlup ederek finalde kupayı kaldırdı. Manchester City'nin ise tek Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. İngiliz temsilcisi, 2022-2023 sezonunda İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı finalde Inter'i yenerek kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek
Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.