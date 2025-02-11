Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanıyor?

Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanıyor?

10:4211/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Manchester City ve Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında karşı karşıya geliyor.
Manchester City ve Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında karşı karşıya geliyor.

Manchester City ve Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Etihad Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Maç tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Manchester City ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez birbirlerine rakip olacak. Manchester City - Real Madrid canlı izleme linki ve tabii spor canlı yayın ekranı haberimizde.

play-off turu ilk maçında
, bu akşam saat 23.00’de sahasında son şampiyon Real Madrid’i ağırlayacak. Manchester City ile
, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda taraflar 4'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 24 gol atarken, Madrid temsilcisi ise 22 gol buldu. Manchester City - Real Madrid maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Real Madrid maçı
bu akşam saat 23.00
’de
tabii spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD CANLI SKOR

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD CANLI İZLE

Manchester City - Real Madrid maçını canlı izlemek için

TABİİ SPOR CANLI İZLE

Tabii spor canlı yayın ekranı için

İki takım Devler Ligi'nde 13. kez rakip olacak

Manchester City ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda taraflar 4'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 24 gol atarken, Madrid temsilcisi ise 22 gol buldu.

Real Madrid'in 15, Manchester City'nin 1 şampiyonluğu bulunuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanını elinde bulunduran Real Madrid, kupayı 15 kez müzesine götürdü. İspanyol ekibi, geçen sezon Borussia Dortmund'u mağlup ederek finalde kupayı kaldırdı. Manchester City'nin ise tek Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. İngiliz temsilcisi, 2022-2023 sezonunda İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı finalde Inter'i yenerek kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek

Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.



#Manchester City
#Real Madrid
#Şampiyonlar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da okullar tatil mi? Valilikten ardı ardına son dakika açıklaması geldi: Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?