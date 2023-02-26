Manchester United yıllar sonra kupa kazandı

Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Manchester United ve ilk dört mücadelesi veren Newcastle United, İngiltere Lig Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Maçın 33. dakikasında Luke Shaw'un asistinde Casemiro, Manchester United'ı öne geçirirken sezonun yıldız isimlerinden Marcus Rashford, 39'da skoru 2-0'a getirdi ve devreye bu skorla girildi.

İkinci yarıda Manchester United, skor üstünlüğünü koruyup sahadan galibiyetle ayrıldı ve İngiltere Lig Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü.

Turnuvanın her turunda gol atmayı başaran Marcus Rashford, Carlos Tevez'in ardından (2008/09) bu istatistiği yakalayan ilk Manchester United oyuncusu oldu.