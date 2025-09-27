Manchester United yine kayıp: Brentford'a da mağlup oldu

Premier Lig’in 6. haftasında Manchester United, Brentford’a konuk oldu. Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 8 ve 20. dakikada Thiago’nun attığı gollerle skoru 2-0 yaptı.

Daha sonra konuk takım, 26. dakikada Benjamin Sesko’nun kaydettiği golle farkı 1’e indirdi ve ilk yarıyı Brentford 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarının 76. dakikasında Manchester, Bruno Fernandes ile penaltıdan yararlanamazken, Brentford 90+5. dakikada Mathias Jensen ile bulduğu golle sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Brentford, Premier Lig’deki 2. galibiyetini elde etti ve puanını 7’ye çıkardı. Manchester United ise 3. yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı.