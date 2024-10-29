Manchester United’da takımın başına sürpriz isim

Manchester United’ın Erik ten Hag'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışları sürüyor. Birçok teknik adamla görüşme halinde olan Kırmızı Şeytanlar’da gündeme Ruben Amorim geldi. Peki, Ruben Amorim kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.

MANCHESTER UNİTED’IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son veren Manchester United, rotayı Portekiz'e çevirdi.

The Athletic'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Sporting'in genç hocası Ruben Amorim'i takımın başına getirmeyi planlıyor.

39 yaşındaki çalıştırıcının bu fırsatı değerlendirmeye açık olduğu, United'ın da Amorim'in sözleşmesindeki 10 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyeceği belirtildi.

RUBEN AMORİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Rúben Amorim, Portekizli bir futbol efsanesi ve başarılı bir teknik direktördür. Hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak Portekiz futboluna önemli katkılarda bulunmuştur.

İlk önemli görevi Braga takımında almıştır. Burada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.

Daha sonra Sporting Lizbon'a transfer olmuş ve burada takımın uzun süren şampiyonluk hasretine son vermiştir.

Ruben Amorim'in ismi Arne Slot göreve gelmeden önce Liverpool'la da geçmişti.

Ruben Amorim'in teknik adamlık kariyerinde 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası bulunuyor.







