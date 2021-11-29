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Manchester United'ın yeni patronu: Ralf Rangnick

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak Ralf Rangnick'i getirdi.

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Haber Merkezi AA
Manchester Unitedın yeni patronu: Ralf Rangnick
Ralf Rangnick

Kulüpten yapılan açıklamada, Ralf Rangnick, "Manchester United'a katıldığım için heyecanlıyım ve kulüp için başarılı bir sezon yaşatmaya odaklandım" değerlendirmesinde bulundu.

"Takım yeteneklerle dolu"

63 yaşındaki teknik direktör, "Takım, yeteneklerle dolu ve harika bir gençlik ve deneyim dengesine sahip. Önümüzdeki altı ay boyunca tüm çabalarım, bu oyuncuların hem bireysel olarak hem de en önemlisi takım olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için olacak" ifadelerini kullandı.

  • Manchester United, Premier Lig'de 13. hafta sonrasında 18 puanla lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor. Geçen hafta, Premier Lig'in 12. haftasında Watford'a deplasmanda 4-1 mağlup olduktan sonra Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona ermişti.
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