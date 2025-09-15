Manisa FK kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında deplasmanda Kırıkkale FK’ya konuk olacak olan Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Kırıkkale’ye hareket etti. Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında yarın 3. Lig 2. Grup temsilcisi Kırıkkale FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başpınar Stadı’nda Yusuf Adnan Kendiriciler’in yöneteceği maç saat 15.30’da başlayacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan takım 3. Tura yükselecek.