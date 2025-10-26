Manisa FK'da Taner Taşkın'dan hakemlere tepki

Kötü bir yönetimin sahada olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Oyuncumuz Diony kırmızı kart gördü. Hakemin Diony'ye ilk verdiği sarı kart çok komikti, ikinci sarı karttan atması daha da komik oldu. Hakem camiası birbirini acayip koruyor. Bizim şikayet edebileceğimiz bir yer yok. Ancak Allah'a havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Maçı da değerlendiren Taner Taşkın, "Takımım özellikle maçın ilk devresinde oyunu domine etti. Belki sezon başından beri en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Gol yemeden kapattığımız tek maçtı. Oyuncularımız her hafta ivme kazanıyor ve iyi oynuyorlar. Bu maçta özellikle ilk devre oyunu biz domine ettik" yorumunu yaptı. Manisa Futbol Kulübü hafta içinde evinde Muğlaspor'la kupa sınavına çıkıp, gelecek hafta sahasında Amed Sportif ile karşılaşacak.