Spor Bartra "Savunma oyuncuların önceliği gol yememektir"
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Bartra: "Savunma oyuncuların önceliği gol yememektir"

Trabzonspor'un 1.250 milyon Euro karşılığında Real Betis'ten transfer ettiği tecrübeli stoper Marc Bartra, 0-0 berabere biten derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Bartra, kazanmayı çok istediklerini ancak detaylarda eksik kaldıklarını belirtti. İstatistiklerde ön plana çıkan Bartra'nın maç sonunda yaptığı tüm açıklamalara ve maç istatistiklerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marc Bartra: Önceliğimiz gol yememek, işte Bartranın istatistikleri
Marc Bartra, Galatasaray maçından sonra ne söyledi, Bartra'nın istatistikleri haberimizin içerisinde yer almaktadır.

Trabzonspor’un Real Betis'ten kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncusu Marc Bartra, Galatasaray maçının ardından, kazanmayı çok istediklerini ancak eksik kalan detaylar olduğunu belirterek, bunları ise zamanla halledeceklerini söyledi.

Bartra: "Böyle maçlar oynamak kolay değil"

Çok zor ve yoğun bir dönemden geçtiklerini belirten Bartra, "Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk zaten. Hafta içinde de çok zor bir maç oynadık. Arka arkaya böyle maçlar oynamak kolay değil. Bu maçta 3 puan almadık ama 1 puanla ayrılıyoruz. Çok küçük detaylar vardı. Eksik kalan bunları da zamanla halledeceğiz" dedi.

"Önceliğimiz gol yememek"

Savunmada Denswil ve Hugo ile oynamasıyla ilgili olarak ise Bartra, "Alışma süreci çok zor olmadı açıkçası, hocanın benden istekleri ve talepleri daha önce çalıştığım takımlarda benden istenen aynı şeyler neredeyse yakın şeyler. Buna alışmam çok zor olmadı. Takım arkadaşlarım çok yetenekli ve iyi oyuncular hepsiyle çok iyi iletişim kuruyoruz. Biz savunma oyuncularının önceliği tabii ki gol yememek. Takımın kazanması herkesin en çok istediği şey" ifadelerini kullandı.

En fazla ikili mücadele ve pas arası

Tecrübeli stoper, dün akşam Galatasaray maçında istatistikleriyle ön plana çıktı. Marc Bartra'nın istatistikleri şöyle:

  • 65 Topla buluşma
  • 12 kazanılan ikili mücadele
  • 5 pas arası
  • 5 uzaklaştırma
  • 5 sahipsiz top kazanma
  • 4 top kapma

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