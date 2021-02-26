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Marcao: Sahadaki gerçek liderimiz Muslera

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, ülke basınına sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu. Gerçek liderlerinin Muslera olduğunu söyleyen deneyimli stoper, Arda Turan'ın da yerinin ayrı olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcao ve Muslera
Marcao ve Muslera

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao, ülke basınına konuştu. Marcao, takım arkadaşları Arda Turan ve Fernando Muslera’ya da övgüler yağdırdı.

"Liderimiz Muslera"

Galatasaray’da bir çok oyuncuyla birlikte mücadele ettiğini belirten Marcao, "Türk futbolculardan Arda Turan gibi çok önemli bir karaktere sahibiz ama sahada ki gerçek liderimiz Fernando Muslera. Muslera ile zaman geçirmek, onunla birlikte oynamak büyük bir onur. Fantastik bir karakter ve büyük bir lider" dedi.

"Arda maç anında oyunu iyi okuyor"

Arda Turan’ın oyun bilgisinin çok yüksek bir oyuncu olduğunun altını çizen Brezilyalı oyuncu, "Biraz İspanyolca biliyor ve sürekli konuşuyoruz. Maç anında oyunu iyi okuyor. Ne zaman atak yapacağız, ne zaman kapanacağız. Çok farklı bir seviye taktik bilgisi var" diye konuştu.

  • "Mesut Özil'e karşı oynamaktan memnun oldum"
  • Mesut Özil ile ilgilide değerlendirmede bulunan Marcao, "Mesut Özil’e karşı oynamaktan çok memnun oldum. Büyük takımlarda oynamış, Brezilya’da Dünya Kupası kaldırmış bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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