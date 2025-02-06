Marcelo futbolu bıraktı

İspanyol ekibi Real Madrid’in unutulmaz futbolcularından Brezilyalı sol bek Marcelo, yeşil sahalara veda etti. Son olarak Brezilya’da Fluminense forması giyen Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 36 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Kariyeri boyunca Real Madrid’de 546, Fluminense’de 107, Olympiakos’ta ise 10 maça çıkan Marcelo, 52 gol ve 106 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya La Liga, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Fluminense ile de 1 Libertadores ve 1 Sudamericana kupası kazandı.