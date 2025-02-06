Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Marcelo futbolu bıraktı

Marcelo futbolu bıraktı

16:006/02/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Marcelo, dünyanın en iyi sol bekleri arasında gösteriliyordu.
Marcelo, dünyanın en iyi sol bekleri arasında gösteriliyordu.

Kariyerinde uzun yıllar Real Madrid forması giyen Brezilyalı sol bek Marcelo, 36 yaşında futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

İspanyol ekibi Real Madrid’in unutulmaz futbolcularından Brezilyalı sol bek Marcelo, yeşil sahalara veda etti. Son olarak Brezilya’da Fluminense forması giyen Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 36 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.


15.5 sene Real Madrid forması giydi

Futbola Fluminense altyapısında başlayan Marcelo, 2006-2007 sezonunun ara transfer döneminde Real Madrid’e transfer olmuştu. Kariyerinde 15.5 sezon İspanyol ekibinde top koşturan Brezilyalı oyuncu, 2022-2023 sezonunun başında Yunan takımı Olympiakos’un yolunu tutmuştu. Yunanistan’ta yarım sezon geçtikten sonra Şubat 2023’te Fluminense’ye geri dönen Marcelo, 3 Kasım 2024’te takımdan ayrılmıştı.



Real Madrid ile 25 kupa kazandı

Kariyeri boyunca Real Madrid’de 546, Fluminense’de 107, Olympiakos’ta ise 10 maça çıkan Marcelo, 52 gol ve 106 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya La Liga, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Fluminense ile de 1 Libertadores ve 1 Sudamericana kupası kazandı.


Tecrübeli isim, Brezilya Milli Takımı ile de 58 müsabakada 6 gol kaydetti.







#Real Madrid
#Marcelo
#Fluminense

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kar kalınlığı 1 metreyi aştı: Sivas'ta yarın (7 Şubat) okullar tatil mi?