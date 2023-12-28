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Spor

Altay'ın kralı gitti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, takımdan ayrıldığını açıkladı.

17:23 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:26 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Paixao bu sezon 15 maçta 5 gol attı.
Paixao bu sezon 15 maçta 5 gol attı.

Paixao, Instagram sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, 5,5 yıl boyunca Altay'da çok güzel şeyler yaşadığını belirtti.


Veda etmenin çok zor olduğunu bildiren Paixao, "Her zaman futbola Altay forması giyerek veda edeceğime inandım ama bu mümkün olmadı" değerlendirmesinde bulundu.


Paixao, taraftarlara, antrenörlere ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bu takımı olması gereken yerde tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım ama artık gücüm kalmadı. Umarım bir gün Altay yeniden büyük bir kulüp olur. Hepinize teşekkür ederim. Bu hayatımın en üzücü vedası. Teşekkürler Altay, teşekkürler İzmir" ifadelerini kullandı.


Altay formasıyla 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında gol kralı olmayı başaran Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla bu süreçte 179 maça çıkarken 108 gol, 17 asistlik katkı verdi.






#1. Lig
#Altay
#Marco Paixao
1 saat önce
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