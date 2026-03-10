Yeni Şafak
Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz’den istifa kararı

12:4310/03/2026, Salı
DHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 3 ay hak mahrumiyeti cezası alan teknik direktör Ahmet Cingöz, Mardin 1969 Spor ile yollarını ayırdı.

Mardin 1969 Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Ahmet Cingöz, kulübümüzle karşılıklı görüşmeler sonucunda görevinden ayrılma kararı almıştır. Sezon başından bu yana içinde bulunduğumuz zorlu süreçte büyük bir sorumluluk üstlenen hocamız; karakteri, duruşu ve kulübümüze olan bağlılığıyla her zaman örnek bir mücadele ortaya koymuştur. Bu süreç boyunca yalnızca teknik adam kimliğiyle değil, aynı zamanda kulübümüzün bir parçası olarak birçok konuda fedakarlık göstermiş, tüm zorluklara rağmen takımımızın başarısı için özveriyle çalışmıştır. Görev yaptığı süre boyunca verdiği emek, gösterdiği mücadele ve kulübümüze kattığı değerler camiamız tarafından her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Kendisine kulübümüze verdiği kıymetli hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılar diliyoruz” denildi.

