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Galatasaray'ı yıkan haber! Mauro Icardi'nin son durumu belli oldu

Galatasaray'ı yıkan haber! Mauro Icardi'nin son durumu belli oldu

12:008/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Icardi sakatlık sonrası sedyeyle kenara gelmişti.
Icardi sakatlık sonrası sedyeyle kenara gelmişti.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sedyeyle kenara alınan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin sağ çapraz bağında kopuk tespit edildiğini duyurdu. Tecrübeli futbolcunun ameliyat edileceği açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayan Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte, maçın son anlarında sakatlanan Mauro Icardi, sedyeyle kenara gelmişti. Yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Kulüp, oyuncunun son durumunu resmi internet sitesinden duyurdu.


Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana geldiği bildirildi. Yıldız ismin tedavisinin uzun süreceği ve sezonu kapatacağı belirtildi.


Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"Mauro Icardi’nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."


Stadyumdan sekerek ayrılmıştı


Maçtan sedyeyle çıkan Mauro Icardi'nin, mücadelenin ardından stadyumu terk ederken sekmesi dikkat çekmişti. Galatasaray'ın önemli silahları arasında yer alan Arjantinli yıldız, bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gol atarken 2 de asist kaydetti.




#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Tottenham

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