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Mbappe'yi kahkahaya boğan penaltı

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin, Harry Kane'in kaçırdığı penaltı sonrasındaki gülüşü sosyal medyada en çok paylaşılan görüntünler arasına girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mbappenin Kanein kaçırdığı penaltıya verdiği tepkiyi izle
Mbappe'nin kaçan penaltıya verdiği tepki

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya 2-1 mağlup olan İngiltere, turnuvaya veda etti.

İngilizlerin penaltıdan tek golünü atan Harry Kane, maçta kazandıkları ikinci penaltıyı ise kaçırdı. 84. dakikada maçı uzatmalara götürme şansını değerlendiremeyen Kane, büyük üzüntü yaşadı.

İngilizlerin kaçırdığı penaltının ardından Kylian Mbappe'nin görüntüsü ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kaçan penaltının ardından büyük sevinç yaşayan Fransız yıldızın kahkaha attığı görüldü.

İşte Mbappe'nin o anları:

ÖZET | İngiltere-Fransa: 1-2
SPOR
ÖZET | İngiltere-Fransa: 1-2

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