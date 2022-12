Mbappe'yi kahkahaya boğan penaltı

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya 2-1 mağlup olan İngiltere, turnuvaya veda etti.

İngilizlerin penaltıdan tek golünü atan Harry Kane, maçta kazandıkları ikinci penaltıyı ise kaçırdı. 84. dakikada maçı uzatmalara götürme şansını değerlendiremeyen Kane, büyük üzüntü yaşadı.

İngilizlerin kaçırdığı penaltının ardından Kylian Mbappe'nin görüntüsü ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kaçan penaltının ardından büyük sevinç yaşayan Fransız yıldızın kahkaha attığı görüldü.

İşte Mbappe'nin o anları:

lmaaoooo this cut from the Kane pen to the Mbappe celebration pic.twitter.com/0unBiIlwYk — Vivek Jacob (@vivekmjacob) December 10, 2022

SPOR ÖZET | İngiltere-Fransa: 1-2