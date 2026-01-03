Mehmet Aurelio Fenerbahçe'ye geri döndü: Yeni görevi açıklandı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve A Takım seviyesinde yardımcı antrenörlük yapan Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'ye geri döndü. Sarı-lacivertli ekip, Aurelio'nun yeni görevini açıkladı.
Eski Fenerbahçe futbolcusu Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli kulübe geri döndü. A Takım seviyesinde de geçtiğimiz yıllarda görev yapan Aurelio, U19 Takımı'nın yeni teknik sorumlusu oldu.
"Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu.
Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, Kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."