Mehmet Demirkol: Şenol Güneş Negredo'yu sevmiyor

Mehmet Demikol Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen Arda Turan'ın transferi ve Cenk Tosun'un satılması durumunda teknik direktör Şenol Güneş'in izleyeceği yol konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

NTV Spor yorumcusu Demirkol'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Cenk giderse Babel'i santrfor oynatır"

"Arda herhalde olacak Cenk de gidecek gibi gözüküyor. Başkan, 'Arda gelirse, bizim o pozisyon dolu diyor'; Evet orada oyuncu var gerçekten. Hatta en formda oyuncu orada oynuyor, Babel. Eğer Cenk giderse, Şenol Güneş Babel'i santrfor oynatır. Çünkü Negredo'dan çok hoşlanmıyor. Ha bu 'Oynatmaz' demek değil, Gomes'den de çok hoşlanmıyordu. Hoca bazen hoşlanmayabiliyor yani. Ama ben Babel'i orada oynatabileceğini düşünüyorum. Arda gelirse Gökhan Töre'yle orada girerler mücadeleye."

"Hoca'yı Demba Ba ile ikna edemezsin"

"Negredo iyi oyuncu ama Hoca beğenmiyor. Şenol Güneş’i Demba Ba ile ikna edemezsin. Hoca Cenk Tosun varken Burak Yılmaz’ı istedi, Negredo’yu aldılar. Pepe dışında transferde dikiş tutmadı. Devre arasını Şenol Güneş'in istediği oyuncularla değerlendirmek lazım."