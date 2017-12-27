SÜPER LİG

Mehmet Demirkol: Şenol Güneş Negredo'yu sevmiyor

Beşiktaş'ın transfer çalışmalarını değerlendiren Mehmet Demirkol, teknik direktör Şenol Güneş'in Negredo'yu sevmediğini ifade ederken, Cenk Tosun'un satılması durumunda Babel'i santrfor oynatabileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol.

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol.

Mehmet Demikol Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtilen Arda Turan'ın transferi ve Cenk Tosun'un satılması durumunda teknik direktör Şenol Güneş'in izleyeceği yol konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

NTV Spor yorumcusu Demirkol'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Cenk giderse Babel'i santrfor oynatır"

  • "Arda herhalde olacak Cenk de gidecek gibi gözüküyor. Başkan, 'Arda gelirse, bizim o pozisyon dolu diyor'; Evet orada oyuncu var gerçekten. Hatta en formda oyuncu orada oynuyor, Babel. Eğer Cenk giderse, Şenol Güneş Babel'i santrfor oynatır. Çünkü Negredo'dan çok hoşlanmıyor. Ha bu 'Oynatmaz' demek değil, Gomes'den de çok hoşlanmıyordu. Hoca bazen hoşlanmayabiliyor yani. Ama ben Babel'i orada oynatabileceğini düşünüyorum. Arda gelirse Gökhan Töre'yle orada girerler mücadeleye."

"Hoca'yı Demba Ba ile ikna edemezsin"

  • "Negredo iyi oyuncu ama Hoca beğenmiyor. Şenol Güneş’i Demba Ba ile ikna edemezsin. Hoca Cenk Tosun varken Burak Yılmaz’ı istedi, Negredo’yu aldılar. Pepe dışında transferde dikiş tutmadı. Devre arasını Şenol Güneş'in istediği oyuncularla değerlendirmek lazım."

Şenol Güneş'ten Arda'ya açık kapı
Şenol Güneş'ten Arda'ya açık kapı

Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş, siyah-beyazlıların gündemin düşmeyen Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Milli futbolcuyu beğendiğini ifade eden Güneş, transferine de kapıları kapatmadı.Habertürk'e konuşan Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;"Benim şu anda elimde bir kadrom var. Birileri giderse birileri de gelecektir. Alternatifi yoksa kimseyi bırakmak istemem. Örneğin Cenk’i göndermeyi düşünmem. Giderse de ona göre çözüm ararız. Arda’yı da tabii ki beğenirim. Ve bunları kamuoyunda konuşmam, başkanla yönetimle konuşurum. Çünkü işin ekonomik boyutu var. O da yönetimin alanı."Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıkamada "Arda Turan gündemimizde yok" dese de, gidecek-gelecek isimlerin netleşmesi sonrasında siyah-beyazlıların Arda için harekete geçebileceği ifade ediliyor. Arda Turan (@ardaturan)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Tem 21, 2017 at 7:03ös PDT)

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.