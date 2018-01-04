Mehmet Şimşek'ten 'Cenk Tosun' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Cenk Tosun'u Everton'a transfer eden Beşiktaş'ı hem tebrik etti, hem de teşekkür etti.

Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş’ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli..." ifadelerini kullandı.

Eğer doğru ise Cenk Tosun ve #Beşiktaş’ı tebrik ederim👏🏻👏🏻👏🏻



Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim.



80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli... https://t.co/5uQW04mVc0 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 4 Ocak 2018

İngiliz medya kuruluşu BBC, Everton’ın Cenk Tosun'un transferi için Beşiktaş'la anlaşma sağladığını duyurdu.

Haberde; Everton Kulübü'nün fiyat artırdığı ve 27 milyon pound (30 milyon euro) civarında bir miktara siyah-beyazlılarla el sıkıştığı ifade edildi.

Cenk Tosun'un transferinin resmiyet kazanması halinde Türk futbol tarihinin bonservis bedeli rekoru kırılmış olacak.